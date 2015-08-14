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بعد قطيعة طويلة.. كيري يفتتح سفارة بلاده في "هافانا"

14/8/2015
مبنى السفارة الأمريكية في هافانا ـ الجزيرة مباشر 

افتتح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (الجمعة) مبنى سفارة الولايات المتحدة في كوبا استكمالا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي توقفت منذ العام 1945.

وشارك "كيري" في مراسم رفع العلم الأمريكي فوق سفارة الولايات المتحدة في هافانا التي فتحت أبوابها مؤخرا، لتشكل هذه المراسم استكمالا رمزيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبالإضافة إلى مشاركته في مراسم رفع العلم التي جرت بحضور نظيره الكوبي وعدد من ممثلي حكومة هافانا  ومسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس ، عقد "كيري" لقاءات ثنائية عدة، مع نظيره الكوبي "برونو رودريغيز" بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في هذا السياق أن واشنطن ستواصل دعمها لـ"النشطاء السياسيين المسالمين في كوبا"، انطلاقا من قلقها من وضع "حقوق الإنسان والحريات المدنية" في هافانا، كما ينوي الجانب الأمريكي بحث هذا الموضوع مع السلطات الكوبية بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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