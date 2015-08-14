البث الحي
منوعات

برشلونة ضيف ثقيل على بلباو في ذهاب السوبر الإسباني

14/8/2015

برشلونة أمام  بلباو – أرشيف

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أتليتك بلباو، في تمام الحادية عشر من مساء اليوم (الجمعة) في ذهاب بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "سان ماميس"  معقل نادي بلباو.

برشلونة الذي بدأ موسمه بتحقيق لقب السوبر الأوروبي بفوز صعب وشاق على مواطنه إشبيلية وبنتيجة 5 – 4  يدرك صعوبة اللقاء، ويأمل في تحقيق نتيجة جيدة  تساعده في لقاء العودة يوم الاثنين المقبل بملعب كامب نو.

في المقابل يأمل أتلتيك بلباو في  تحقيق  المفاجأة وتحقيق كأس السوبر على حساب برشلونة في ظل فارق الإمكانات مع ضيفه برشلونة.

ويسعى بلباو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز يساعد الفريق قبل لقاء العودة.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)