برشلونة ضيف ثقيل على بلباو في ذهاب السوبر الإسباني

برشلونة أمام بلباو – أرشيف

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أتليتك بلباو، في تمام الحادية عشر من مساء اليوم (الجمعة) في ذهاب بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "سان ماميس" معقل نادي بلباو.

برشلونة الذي بدأ موسمه بتحقيق لقب السوبر الأوروبي بفوز صعب وشاق على مواطنه إشبيلية وبنتيجة 5 – 4 يدرك صعوبة اللقاء، ويأمل في تحقيق نتيجة جيدة تساعده في لقاء العودة يوم الاثنين المقبل بملعب كامب نو.

في المقابل يأمل أتلتيك بلباو في تحقيق المفاجأة وتحقيق كأس السوبر على حساب برشلونة في ظل فارق الإمكانات مع ضيفه برشلونة.

ويسعى بلباو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز يساعد الفريق قبل لقاء العودة.