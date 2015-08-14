اللجنة الأولمبية الأمريكية تبحث استضافة أولمبياد 2024

لاري بروبست رئيس اللجنة الأولمبية الأمريكية

قال لاري بروبست، رئيس اللجنة الأولمبية الأمريكية، إن اللجنة ستبحث إمكانية تقدم لوس أنجليس بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024 بعد انسحاب بوسطن من السباق.

واضطرت اللجنة الأمريكية للتحرك سريعا للبحث عن مدينة أخرى للمنافسة على استضافة الدورة بعد انسحاب بوسطن نتيجة غياب الدعم المطلوب، وذلك بعد تحديد اللجنة الأولمبية الدولية يوم 15 سبتمبر أيلول المقبل كموعد نهائي لتقديم خطابات النوايا من جانب المدن المهتمة باستضافة الدورة.

وقال بروبست عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عقب اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأمريكية في مطار دنفر يوم الأربعاء "مازلنا نعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تنجح في الحصول على حق استضافة الدورة في 2024 وفي نهاية الاجتماع ركز مجلس الإدارة على إمكانية تقدم لوس انجليس بطلب للاستضافة."

وأضاف "مجلس إدارة اللجنة كلف سكوت بلاكمون الرئيس التنفيذي للجنة للعمل مع لوس انجليس لبحث إمكانية تقدم المدينة بطلب لاستضافة الدورة الأولمبية عام 2024. ونأمل في وضع اللمسات الأخيرة حتى نتقدم بملف محترم للجنة الأولمبية الدولية بحلول الموعد النهائي في 15 سبتمبر."

وفي حال التوصل لاتفاق ستنضم لوس انجليس التي سبق لها استضافة الدورة مرتين من قبل عامي 1932 و1984 إلى سباق المنافسة على استضافة دورة 2024 الذي يضم بالفعل باريس وروما وبودابست وهامبورج الألمانية.

ولم تنظم الولايات المتحدة دورة الألعاب الصيفية منذ 1996 لأسباب عدة بينها خلاف طويل مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بشأن حقوق البث التلفزيوني والرعاية لكن ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها المرشح الأوفر حظا لاستضافة دورة 2024.

وستجري اللجنة الأولمبية الدولية التصويت على اختيار المدينة المضيفة للدورة في ليما عاصمة بيرو في سبتمبر أيلول 2017.