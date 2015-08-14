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الأمم المتحدة: يجب إغلاق مراكز الاعتقال السرية بالعراق

14/8/2015

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي – رويترز

دعت لجنة  تابعة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العراق اليوم الجمعة إلى إغلاق مراكز اعتقال سرية، يتعرض المحتجزون فيها، وبينهم قصر، لعمليات تعذيب قاسية.

وعبرت اللجنة عن مخاوفها تجاه نمط اعتقال أفراد بينهم قصر بداعي أنهم يمثلون مخاطر أمنية على البلاد دون أمر اعتقال ويتعرضون لأشد أنواع التعذيب والمعاملة السيئة من أجل انتزاع اعترافات، في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية.

وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيرا مستقلا، راجعوا سجل العراق في مكافحة التعذيب الشهر الماضي، المسؤولين العراقيين أن يذكروا اسم شخص واحد تم سجنه بسبب قيامه بالتعذيب.

ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الحكومة العراقية التأكد من عدم احتجاز أحد في هذه المراكز السرية، لأن هذه المنشآت في حد ذاتها انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها، مشيرا إلى أنه يجب السماح للجنة بدخول تلك المنشآت، إضافة إلى أن اللجنة قامت بتقديم توصية بنقل سلطة نظام السجون إلى وزارة العدل.

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