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"أطباء بلا حدود" تتهم النظام السوري بقصف المستشفيات

14/8/2015

طواقم طبية تقدم المعونة لمصابين بالقصف – أرشيف

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود النظام السوري (الجمعة) بقصف "ممنهج" لمستشفيات في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وقالت أطباء بلا حدود إن الضربات التي توجهها طائرات حربية سورية إلى المستشفيات قتلت 11 شخصا بينهم ثلاثة من العاملين بالقطاع الطبي في محافظة إدلب الشمالية الغربية في الأسبوع المنصرم وأكدت أن 13 شخصا آخرين أصيبوا جدراء القصف .

وقال سيلفان جرو رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في سوريا  إنه الاستهداف للمستشفيات "يتناقض تماما مع القانون الدولي"

وقال إن كل الأطراف التي تقاتل في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات – التي راح ضحيتها نحو ربع مليون شخص- مسؤولة عن الهجمات على منشآت الرعاية الصحية التي نفذت أغلبها القوات الحكومية – بحسب المتحدث.

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