444 بين قتيل وجريح في انفجارين هائلين بالصين

لحظة الانفجار

قُـُتل 44 شخصاً وأُصيب نحو 400 آخرين في انفجارين هائلين ناجمين عن مواد قابلة للاشتعال في منطقة صناعية بمدينة تيانجين الساحلية شمال شرقي الصين.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن ارتفاع أعداد الضحايا يرجع لكون المنطقة الصناعية تضم مواد كيماوية وغازات سامة , وانه من بين القتلى الـ 44 12 رجل إطفاء .

وقالت حكومة تيانجين على موقع ويبو للتدوين المصغر إن 520 شخصاً على الأقل أصيبوا بينهم أكثر من 60 في حالة خطيرة، وذكرت صحيفة الشعب أن أربعة حرائق لا تزال مشتعلة.

وقع الانفجاران في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء وكانا كبيرين لدرجة أن الأقمار الاصطناعية رصدتهما, وقد تسببا في اهتزاز المباني السكنية على بعد كيلومترات قليلة من المدينة التي يعيش فيها 15 مليون شخص.

وأظهرت لقطات فيديو على الإنترنت كرات اللهب تنطلق في السماء, وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الانفجارين على أنهما هزات أرضية.

وقال شهود عيان إن مناطق واسعة من الميناء وهو عاشر أكبر موانئ العالم دمرت وتناثرت حاويات الشحن واحترقت مئات السيارات الجديدة.

كان التلفزيون المركزي الصيني قد ذكر في وقت سابق أن عدد قتلى الانفجارين 17 شخصاً، وقالت سلطات تيانجين فيما بعد إن هناك 12 من رجال الإطفاء بين 44 قتيلا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن 1000 رجل إطفاء وأكثر من 140 سيارة إطفاء يكافحون حريقا بمخزن "بضائع خطرة".

وقالت شينخوا إن الانفجارين وقعا في مخزن يحتوي على "متفجرات"، وأن متفجرات الانفجار الأول كانت تعادل ثلاثة أطنان من مادة تي.ان.تي شديدة الانفجار, والثاني 21 طناً من نفس المادة.

وطالب الرئيس الصيني السلطات ببذل كل الجهود اللازمة لإنقاذ وعلاج الجرحى وضمان سلامة الناس وممتلكاتهم.

وأضاف في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أنه سيتم التعامل مع المسؤولين عن الانفجارين بحزم، وذكر سكان في المناطق القريبة إن الانفجارين هشما نوافذ المباني.