والد أحد ضحايا "سيارة الترحيلات": كانت هناك نية مبيتة للقتل

قال الدكتور جمال صيام والد شريف صيام أحد ضحايا القضية المعروفة إعلامياً بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل والتي راح ضحيتها 37 قتيلاً من محتجزي جماعة الإخوان المسلمين، أنه كانت هناك نية مبيته لقتل جميع محتجزي السيارة ، حيث منع عنهم مياه الشرب لفترة طويلة، وإلقاء الغاز المسيل للدموع عليهم داخل عربة الترحيلات التي من المفترض أن تتسع لـ 24 شخصا في حين أن عدد المحتجزين كان 45، متسائلاً كيف تكون التهمة قتل خطأ, بالإضافة إلى احتجاز الضحايا داخل السيارة لمدة تسع ساعات متواصلة، مما يؤكد أنه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد على حد قوله.

وأضاف للجزيرة مباشر, أن نجله كان يريد أن تصبح مصر أفضل البلاد، مشيرا إلى أنه لن يترك حق نجله مهما كان الأمر.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج قضت اليوم الخميس ، بالسجن 5 سنوات مع الشغل على المتهم الأول " المقدم عمرو فاروق" نائب مأمور قسم مصر الجديدة، وذلك تخفيفاً لحكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وبتأييد الحكم الصادر علي النقيب إبراهيم المرسي، والملازمين إسلام حلمي، ومحمد يحيى، المتهمين في ذات القضية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

