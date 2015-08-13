البث الحي
منوعات

والد أحد ضحايا "سيارة الترحيلات": كانت هناك نية مبيتة للقتل

13/8/2015

قال الدكتور جمال صيام والد شريف صيام أحد ضحايا  القضية المعروفة إعلامياً بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل والتي راح ضحيتها 37 قتيلاً من محتجزي جماعة الإخوان المسلمين،  أنه كانت هناك نية مبيته  لقتل جميع محتجزي السيارة ، حيث منع عنهم مياه الشرب لفترة طويلة، وإلقاء الغاز  المسيل للدموع عليهم  داخل عربة  الترحيلات التي من المفترض أن تتسع لـ 24 شخصا في حين أن عدد المحتجزين كان 45، متسائلاً كيف تكون التهمة قتل خطأ, بالإضافة إلى احتجاز الضحايا داخل السيارة  لمدة تسع ساعات متواصلة، مما يؤكد أنه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد على حد قوله.

وأضاف للجزيرة مباشر, أن نجله كان يريد أن تصبح مصر أفضل البلاد، مشيرا إلى أنه لن يترك حق نجله مهما كان الأمر.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج قضت اليوم الخميس ، بالسجن 5 سنوات مع الشغل على المتهم الأول " المقدم عمرو فاروق"  نائب مأمور قسم مصر الجديدة، وذلك تخفيفاً لحكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وبتأييد الحكم الصادر علي النقيب إبراهيم المرسي، والملازمين إسلام حلمي، ومحمد يحيى، المتهمين في ذات القضية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)