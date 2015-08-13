سانجيف بيرى : وضع حقوق الأنسان في مصر سيء للغاية

ندوة في ذكرى فض اعتصام رابعة بواشنطن – الجزيرة

قال سانجيف بيري منسق الشرق الأوسط فى منظمة العفو الدولية , مازال وضع حقوق الأنسان سيء للغاية بمصر ,وهناك أكثر من 1000 شخص قتلوا نتيجة للفض العنيف الذى شهدته رابعة العدوية , مضيفا أن ما فعلة النظام المصري فى وقت فض الاعتصام كان مخالفا لمعايير حقوق الأنسان ,وقامعا ل حرية الرأي والتعبير في مصر .

وأضاف بيري خلال ندوة أقيمت بنادي الصحافة بواشنطن حول الذكرى الثانية لفض رابعة أنه منذ عزل الرئيس محمد مرسى في عام 2013تم إصدار تهم ضد كثير من الأشخاص الذين زج بهم الى السجون بدون ذنب أو ارتكاب جريمة , موضحا أنه تم استحداث مواد في قانون العقوبات بهدف الحفاظ على المصالح والمنشآت في الدولة, وذلك فتح الباب إلى كثير من تلفيق التهم للمواطنين , وذكر أنه تم اعتقال 42ألف شخص منذ شهر يوليو عام 2013إلى مايو 2014.

كما أشار الى أن الرئيس مرسى لم يصدق على حكم إعدام واحد بينما صدق الرئيس السيسى على أكثر من 27 حكم إعدام فى مصر منذ انقلابه على الرئيس مرسى .

وأعرب بيري عن أمله في تتوقف السلطات المصرية عن إصدار أحكام الإعدام في مصر , وأن تلاحق من ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري, واستطرد قائلا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف عن إرسال أي أسلحة الى النظام تستخدم ضد المدنيين.

من جانبه قال رامي شلبي الشاهد على مجزرة رابعة , رأيت القوات المصرية تقتل الناس في الشوارع وقامت بمهاجمة الميدان من جميع الاتجاهات , وكانوا يعتلون أسطح العمارات لقنص المعتصمين السلميين .

وأضاف شلبي قائلا ” أنا رأيت الدماء في الشوارع الرئيسية , وشاهدت الجرافات تدهس الناس , والمركبات العسكرية كانت تطلق النار على الناس, ووصلت إلى مسجد رابعة في الساعة الرابعة , وقامت بإطلاق النار على المنصة الإعلامية ".

وروى الشاهد على المجزة أنه ذهب الى مبنى يسمى بعمارة المنايفة ليختبئ بها , مضيفا حملت كامرتي الشخصية وكنت هاوىا لأحاول تغطية كافة الاتجاهات , وعندما وصلت الى الطابق الثاني كانت الدماء في كل مكان.

وقال أحمد شحاته الأمين المساعد لائتلاف المصريين في الخارج إن النظام الحالي في مصر نظام غير شرعي يقوده العسكر , وإن السيسي استخدم وسائل كثيرة للقضاء على أمل الشعب المصري فى الديمقراطية , مضيفا "كنا نريد أن نرى الحرية في مصر وهى الحل الوحيد لجيلنا "