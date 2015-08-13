دراسة : الدهون المتحولة مرتبطة بخطر الوفاة

الدهون المتحولة مرتبطة بخطر الوفاة

أشارت مراجعة شاملة حديثة لبحوث سابقة إلى أن تناول الأصحاء كميات معقولة من الدهون المشبعة لا يمثل أي خطر على الصحة.

كما أشارت المراجعة الى أن الدهون المتحولة ,كانت قد ارتبطت بزيادة احتمالات التعرض للوفاة لأسباب عدة منها أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الشريان التاجي.

وتوصي الإرشادات الغذائية بألا تزيد كميات الدهون المشبعة -الموجودة في المنتجات الحيوانية مثل الزبد والمح (صفار البيض) على عشرة في المئة من السعرات الحرارية اليومية.

وأوضحت الإرشادات أن الدهون المتحولة ,مثل الزيوت المهدرجة المستخدمة في الأغذية المحفوظة والمسلي الصناعي, هي منتجات مصنعة في الأصل مشيرة , الى أنه لا تتجاوز نسبتها واحد في المئة من السعرات الحرارية اليومية.

وأشارت دراسة حديثة أن الباحثين في عدة معاهد بحثية كندية بأونتاريو أدرجوا بيانات مستقاة من 41 دراسة تختص بالعلاقة بين تناول الدهون المشبعة وآثارها الصحية ,وتضمنت أكثر من 300 ألف شخص علاوة على 20 دراسة عن تناول الدهون المتحولة وآثارها الصحية .

وأضافت الدراسة , إلى أن تناول الدهون المشبعة لم يرتبط بأي أمراض خاصة بالشريان التاجي للقلب أو أمراض الأوعية الدموية والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني , ولم تكن علاقته بخطر الوفاة من أمراض الشريان التاجي واضحة.

وقال الفريق المشارك في هذه الدراسة في الدورية الطبية البريطانية إن تناول الدهون المتحولة المصنعة ارتبط بزيادة نسبتها 34 في المئة في الوفيات الأجمالية وتفصيلا بنسبة زيادة 28 في المئة في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب و21 في المئة في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت باتي سيري,تارينو بمعهد بحوث مستشفى الأطفال في أوكلاند ,كنا نعرف أن الدهون المتحولة ضارة لنا ,وكانت الأدلة على ذلك قوية بدرجة كافية ما نتج عنه حذف هذه الدهون من السلسلة الغذائية.

وأضافت أن الادارة الأمريكية للأغذية والأدوية منحت الجهات المصنعة مهلة تنقضي في 2018 لحذف الدهون المتحولة من السلسة الغذائية.