حملة جديدة للإفراج عن إسراء الطويل

إسراء الطويل

أطلق والد المعتقلة "إسراء الطويل" حملة جديدة للمطالبة بإطلاق سراح ابنته. وهي عبارة عن عريضة لجمع التوقيعات على الموقع الشهير "أفاز",

وقال محفوظ الطويل في رسالته على الموقع، إن الحملة من الممكن أن يكون لها تأثير كبير في عدم تكرار أو حدوث مآسي أخرى مثل مأساة ابنته، أو أي قضية إنسانية في العالم.

وطالبت الحملة من كل فرد حول العالم توقيع التماس يقدم إلى الحكومة المصرية و وزير الداخلية و هيئات و منظمات حقوق الإنسان المصرية و منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية للإفراج عن إسراء الطويل.

يذكر أن إسراء الطويل وهي فتاة معاقة بدنيا وتبلغ من العمر 23 عاما قد اختطفت من قبل قوات الأمن المصرية يوم 1 يونيو 2015 وظلت لأيام عديدة مختفية قسريا بمقر أمن الدولة حتي ظهرت يوم 17 يونيو بسجن القناطر للسيدات.