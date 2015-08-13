حريق هائل في سنترال العتبة بوسط القاهرة

شب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في سنترال العتبة وسط العاصمة المصرية القاهرة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ48 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

ومن جانبها أغلقت قوات الأمن كل الشوارع المؤدية إلى موقع الحريق، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

كما أخلت القوات مبنى النجدة الملاصق لسنترال العتبة الذي شب به الحريق، من الموظفين وأفراد الأمن، تحسبا لأي طارئ.

وأكدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في تصريحات صحفية أن الحريق التهم محتويات المبنى من الطابق الثاني وحتى الخامس، وأن قوات الحماية المدنية دفعت بـ48 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الضخم.

وفي سياق متصل ذكر مصدر أمني، في تصريحات صحفية أن "الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح"، مشيراً إلى أنه جار التحقيق مع الموظفين الذين كانوا في السنترال قبل اشتعال النيران به.

وقال شهود عيان إن "الحريق شب في عدة طوابق وانتقل لمعظم أجزاء المبنى المكون من نحو ثمانية أدوار، دون سبب واضح، وبمجرد تصاعد ألسنة اللهب وصلت عدد من سيارات الإطفاء من المركز الرئيسي للحماية المدنية القريبة من مكان الواقعة".

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، في تصريحات صحفية إن شخصا واحداً فقط أصيب خلال الحريق، نقل لإحدى المستشفيات القريبة بعد إصابته باختناق، في حين لم تنقل أو تسجل أي حالات موت".

وتابع: "المصاب الوحيد فرد أمن مدني كان بالمبني"، ومن المتبع في تلك الحوادث أن تنتقل النيابة العامة وفرق من البحث الجنائي للكشف عن أسباب الحريق وعما إذا كان جنائيا أو لأسباب أخري.

ووفق شهود عيان ماتزال قوات الحماية المدنية تقوم بمحاولات للسيطرة على الحريق.