جولة الجزيرة مباشر فى قرية سهل الغاب

مدينة سهل الغاب _ الجزيرة مباشر

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع فى منطقة سهل الغاب التى سيطرت عليها فصائل المعارضة

السورية، يوم الأحد الماضى، وتعد من أشهر المواقع العسكرية للنظام السوري، فى شمال غرب محافظة حماة (وسط).

وتتصل قرية سهل الغاب بقرية القرقور ووفق العمرى من جهة و ببلدة فريكة ، وجبل اللاذقية من جهة أخرى

وفي المقابل، كثّف طيران النظام الحربيّ والمروحيّ قصفه على قرى سهل الغاب، واستهدف بنحو 16 لغماً بحرياً قرية قسطون، ترافقت مع ست غارات بالصواريخ الفراغية، في وقت تعرضت فيه قريتا الحويجة والقرقور لقصف جويّ عنيف.

وروى أحد سكان القرية فى حواره مع الجزيرة مباشر أنهم وجدوا فى قرية سهل الغاب بعد سيطرت المعارضة عليها صناديق كثيرة بها صواريخ ووألغام