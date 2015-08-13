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اليوم ..الأهلي المصري يواجه الجونة في دور الـ16 لكأس مصر

13/8/2015

مباراة سابقة للأهلي والجونة – أرشيف

يلتقي النادي الأهلي نظيره  الجونة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصرعلى ملعب بترو سبورت بحي التجمع الخامس بالقاهرة .

 ويسعى نادي القرن إلى مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة التي مني بها من نادي النجم الساحلي بهدف دون رد في بطولة الكونفدرالية ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر بعد أن حقق فوزا سهلا في بداية مشواره على طهطا 6-1 .

وكان  فتحي مبروك، المدير الفني للفريق،  قد عقد جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مران الأمس، طالبهم خلالها بنسيان لقاء النجم والتركيز في مباراة الكأس.

فيما يخوض الجونة هذه المباراة بقائمة تضم العديد من شباب مواليد  1997 وذلك بعد الاستغناء عن القوام الأساسي للفريق الأول عقب هبوطه لدوري القسم الثاني.

وكان جمال السعيد قد تولى مهمة تدريب الفريق الساحلي مؤقتا  بعد استقالة راينر تسوبيل من تدريب الفريق.

 

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