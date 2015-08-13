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الميزانية الأمريكية تسجل عجزا بـ149.2 مليار دولار في يوليو

13/8/2015
 

سجلت ميزانية الولايات المتحدة عجزا بلغ 149.2 مليار دولار في يوليو الماضي بزيادة 58 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الشهري حول الميزانية, أن عجز الميزانية في يوليو 2014, كان 94.6 مليار دولار, بينما بلغ العجز من بداية العام 465.5 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي.

وأضاف البيان أن إيرادات الشهر الماضي بلغت 225.5 مليار دولار, بزيادة 5 في المائة عن يوليو 2014, كما قُدرت المصروفات بـ374.7 مليار دولار, بزيادة 21 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 

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