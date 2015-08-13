القبض على 5 متورطين بتفجير"سترة" بالبحرين واتهامات لإيران

أعلنت الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، القبض على 5 ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" المتورطين بارتكاب تفجير بمنطقة سترة شرقي المملكة يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، أسفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة 6 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية أنه "تبين من خلال التحريات وإفادات المقبوض عليهم أن هناك عددا آخر من المخططين الرئيسيين والممولين لهذه العملية ، مرتبطون تنظيميا وتمويليا بالحرس الثوري الإيراني".

وكشف البيان عن أسماء 3 بحرينيين- أحدهم اسقطت جنسيته في وقت سابق- قال إنهم المخططون والممولون وهم هاربون إلى إيران, وذكر أن المقبوض عليهم الخمسة يشكلون "مجموعة إرهابية تعمل من خلال شبكات عنكبوتية".

وبينت وزارة الداخلية البحرينية أن أحد المقبوض عليهم "كان هاربا في وقت سابق إلى إيران، وعاد الى المملكة عن طريق التهريب بعد قضاء عام خارج البحرين بقصد ارتكاب أعمال ارهابية، وسبق له أن تدرب عليها بمعسكر حزب الله العراقي".

واشار البيان إلى أنه " تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلةِ والفحوصات المخبرية في المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، أن المادةَ المستخدمةَ في تفجيرِ سترة هي مادة C4 شديدةُ الانفجارِ، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبحرين من ايران بتاريخ 15 يوليو/ تموز الماضي وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو/ حزيران الماضي".

وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي للبحرين ودعم المعارضة "الشيعية" بها.