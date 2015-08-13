"اتحاد الشجاعية" الغزاوي يصل الضفة لملاقاة "أهلي الخليل"

وصول فريق اتحاد الشجاعية إلى الضفة الغربية

وصل فريق "اتحاد الشجاعية" (نادٍ رياضي من قطاع غزة)، لكرة القدم، اليوم الأربعاء مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لخوض مباراة الإياب لكأس فلسطين، أمام فريق "أهلي الخليل" بطل الضفة، بعد أن سمحت إسرائيل له بالسفر بضغط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجرى استقبال رسمي وشعبي للفريق، على مدخل الخليل، جنوبي الضفة، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية، وسط هتافات مرحبة بالنادي الغزاوي، الذي يزور الضفة لأول مرة منذ عام 2000.

وزار الفريق مدينة القدس المحتلة، وأدى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، قبل وصوله لمدينة الخليل، حيث من المفترض أن يقيم فيها معسكرًا تدريبيًا "الخميس" قبل لقاء "أهلي الخليل" الجمعة المقبلة.

يذكر أن جدول أعمال الفريق يتضمن، لقاءً مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، وزيارة مواقع عديدة في الخليل.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وغزة، إلى موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط، كالمرضى، والتجار، والأجانب.

وتعادل فريقا "اتحاد الشجاعية"، و"أهلي الخليل"، سلبيًا بدون أهداف، في مباراة ذهاب نهائي "كأس فلسطين"، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على أرض ملعب اليرموك في مدينة غزة.

وكان فريق أهلي الخليل، قد فاز ببطولة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، للموسم السابق (2014، 2015)، بينما توّج فريق اتحاد الشجاعية، ببطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة لنفس الموسم.

وتعدّ المباراة بين "أهلي الخليل"، و"اتحاد الشجاعية"، الأولى بين فريقين من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 15 عاما، حيث توقف النشاط الكروي بين الضفة والقطاع، عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وما أعقبه من حصار إسرائيلي مشدد على القطاع، لا يزال مفروضًا منذ عام 2007.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد رفضت إصدار تصاريح لأربعة لاعبين من نادي "اتحاد الشجاعية" لخوض مباراة الإياب مع نادي "أهلي الخليل"، التي كان من المقرر إجراؤها، الأحد الماضي، في الخليل جنوبي الضفة الغربية.