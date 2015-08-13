أطباء: 20% من العرب مصابون بالدوالي

ساعة صباح- الجزيرة مباشر

أكد أطباء أن مرض الدوالي يصيب نحو 20% من المواطنين في الدول العربية، ويصيب السيدات بنسبة تعادل أربعة أضعاف الرجال.

وأوضح الدكتور جوزيف ناعوم، استشاري الأوعية الدموية، أن مرض الدوالي عبارة عن توسع وتعرج في الأوردة الدموية السطحية والشعيرات، وغالبا ما تصيب الساقين ومناطق أخرى من الجسم، مشيرا إلى أن الدوالي لا تختفى، ولكن تتحول لأشياء أخرى وتقل حدة ظهورها.

وأضاف جوزيف، خلال مشاركه في برنامج "ساعة صباح" بقناة الجزيرة مباشر، أن المرأة تصاب بمرض دوالي الساقين إذا حملت لأكثر من ثلاث مرات، بسبب ضغط الطفل على الأوردة الدموية، مشيرا إلى أن مريض الدوالي أكثر عرضة لجلطات الساقين التي قد تؤدى إلى جلطة في الرئتين .

وتطرق الدكتور جوزيف إلى أهم أعراض مرض دوالي الساقين، وهى: تشوه في شكل العروق الوريدية، وانتفاخ الكاحل والحكة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله زيدان استشاري جراحة الأوعية الدموية، إن السمنة وزيادة الوزن والحمل من أهم أسباب دوالي الساقين، لما تحدثه من خلل في الأوردة الدموية الموجودة بالساقين، مضيفا أن الوراثة تلعب دورا هاما في مرض الدوالي.

وأوضح زيدان أن هناك عوامل طبيعية لدى المرأة تجعلها عرضة للإصابة بالمرض أكثر من الرجل، مثل الحمل وحدوث الدورة الشهرية، كونها تكتسب هرمونات مختلفة عن الرجل.

وأشار استشاري جراحة الأوعية الدموية الى أن رياضة المشي تحسن من الدورة الدموية للساقين، ولكنها ليست علاجا لها.