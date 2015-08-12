وقف لإطلاق النار في الزبداني .. بوساطة تركية إيرانية

عمليات عسكرية في محيط دمشق – أرشيف

أعلنت الأطراف المتحاربة في سوريا وقفا لإطلاق النار مدته 48 ساعة في منطقة الزبداني (الأربعاء) بعد شهر من جهود للوساطة قامت بها تركيا وإيران.

وأوقفت الهدنة القتال بين مقاتلي المعارضة من جهة وجيش النظام السوري ومقاتلي حزب الله المتحالف معه من جهة أخرى في بلدة الزبداني الخاضعة لسيطرة المعارضة وفي قريتين بمحافظة إدلب.

وتمثل هذه الخطوة أحدث المؤشرات حتى الآن على ظهور نهج جديد بالمنطقة تجاه الصراع الذي أسفر عن مقتل ربع مليون شخص وتشريد عشرة ملايين وأدى الى سقوط أجزاء كبيرة من سوريا في أيدي متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وأثار خلافات بين دول المنطقة.

وبعد أربع سنوات لم تحرز فيها الجهود الدبلوماسية تقدما نحو السلام اتجهت الدول التي تدعم الأسد ومعارضيه لبحث سبل إنهاء الحرب والتعامل مع التهديد المشترك المتمثل في الدولة الإسلامية. لكن مصير الأسد لايزال عقبة رئيسية أمام الجهود الدبلوماسية الجديدة.

يأتي ذلك بينما أطلق مقاتلو المعارضة عشرات الصواريخ على دمشق – الأربعاء- قبل وصول وزير الخارجية الإيراني للعاصمة السورية لبحث سبل جديدة لحل الأزمة السورية- ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 20 فيما تسببت ضربات جيش النظام الجوية في مقتل30 شخصا تقريبا في مناطق قريبة خاضعة لسيطرة المعارضة.