ميانمار تجلي الآلاف في أسوأ فيضانات تجتاحها منذ عقود

فيضانات مينامار (غيتي)

تخلي سلطات ميانمار مئات المنازل في مناطق سكنية بإحدى مدنها غمرتها فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة – هي الأسوأ منذ عقود, خلفت انهيارات طينية , تهدد بوقوع مزيد من الأضرار .

قال نان زامون وزير مالية ولاية "تشين" شمال غربي ميانمار إن حكومة هاكا عاصمة الولاية تجلي نحو أربعة آلاف شخص إلى مناطق آمنة بعد أن دمرت الفيضانات 375 منزلا.

وقالت الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 103 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم كما تأثر أكثر من مليون شخص بشكل كبير بالفيضانات.

وقال نان زامون إن انهيارات أرضية وقعت في خمسة من بين ستة أحياء في هاكا التي يقطنها نحو50 ألف شخص , وهناك مخاوف من تعرض 900 منزل آخر لأضرار.

وأضاف "نقوم بالإجلاء الآن ونعطي الأولوية للذين تضررت منازلهم بشكل تام."

وتقع هاكا على بعد 970 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة يانغون .

وقد أعلنت الحكومة "تشين" وثلاث مناطق أخرى مناطق كوارث وطلبت مساعدة دولية. وقدمت عشر دول على الأقل مساعدات مالية وترسل الصين قافلة شاحنات تقل إمدادات إغاثة.

كما ترسل الهند وأستراليا مساعدات بطائرات عسكرية وتعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتقديم أموال من أجل إغاثة المنكوبين .

وأرجأ برلمان ميانمار انعقاده الذي كان مقررا في العاشر من أغسطس آب بسبب الفيضانات ومن المقرر أن يعقد جلسته الأخيرة في 18 أغسطس قبل الانتخابات المقررة بداية نوفمبر.