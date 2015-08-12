مون: إجراءات أممية لإنصاف ضحايا الانتهاكات بأفريقيا الوسطى

بان كي مون خلال المؤتمر الصحفي – الجزيرة

عبر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن غضبه بشأن تقارير عن انتهاكات جنسية ارتكبتها قوات تابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمرالصحفي الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية،أن هناك تحقيقات تجرى على يد لجنة مستقلة في هذا الشأن مشيرا الى أنه سيطلع على نتائجها قريبا.

وأضاف كي مون أنه طلب من مجلس الأمن عقد جلسة خاصة مع مجلس الأمن غدا إضافة الى اجتماعه مع بعض القادة والمسئولين عن هذه القوات للتاكيد على اتخاذ اجراءات صارمة تجاه هذه الانتهاكات لتضمن تحقيق العدالة للضحايا.

ووجه الأمين العام حديثه الى الضحايا والمدنيين مؤكدا الوقوف بجانبهم والحفاظ عليهم لمنع هذه الجرائم،اضافة الى أنه سيقوم بتقديم مرتكبيها للمحاكمة في أقرب وقت ممكن.

وبين مون ان تجاوز أي بعثه او هيئة او دولة فهذا يمثل تحدي عالمي يستدعي الاستجابة التي تتسق مع تلك التجاوزات.

واختتم أمين العام مؤتمره الصحفي على أن مسئولية تلك الجرائم تقع على الحكومات التى ترسل جنودها ، فيتعين عليهم توفير التثقيف والتدريب الكامل لهم . واذا ما اقترفوا هذه الجرائهم يتوجب عليهم تقديمهم الى المحاكمة.