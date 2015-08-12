طالب كويتي يبتكر جهازا لمقاومة تسوس الأسنان – الجزيرة

تمكن أحمد محمد العلي وهو طالب كويتي من ابتكار جهاز يساعد على الحد من تسوس الأسنان، وخفض معدلات الإصابة بأمراض اللثة، حيث سيعمل هذا الجهاز على تصحيح عملية استخدام خيط الأسنان ويسهلها ويجعلها أكثر فاعلية.

وقال الطالب العلي "إن فكرة ابتكار الجهاز نشأت من ملاحظاته للآليات الخاطئة لاستخدام خيط الأسنان"

وأشار الطالب الكويتي الى أن المنتج لا يزال في إطار مراحل التصميم الأولي يتبع ذلك عدة مراحل، حتى الوصول للتصميم النهائي،والذي سيكون أكثر تقنية وأكثر ملاءمة لجسم الإنسان.

يذكر ان "العلي" قد حصل على براءة اختراع لجهازه الجديد من مكتب براءات الاختراع الأميركي ، مما يساعده على تسويق منتجه بشكل جيد.