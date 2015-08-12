ظريف: إسرائيل والإرهاب هما العدوان في المنطقة

المؤتمر الصحفي لوزيرالخارجية الإيراني ونظيره اللبناني – الجزيرة مباشر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المنطقة تواجه عدوانين الأول هو إسرائيل والثاني هو التطرف والإرهاب والطائفية.

وأضاف ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في بيروت أن إيران لا نتدخل في الشئون الداخلية في لبنان وترفض أن تكون لبنان ساحة للصراعات بين الدول, مشيراً إلى أن إيران كانت بجانب المقاومة في لبنان وستكون في المستقبل.

وقال ظريف إن إيران تمد يد المساعدة إلى جميع الجيران للقيام بعمل مشترك وتبادل الأفكار بين كل الدول لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن إيران استطاعت أن تبرز للعالم أن المشاكل والأزمات يمكن أن تحل عن طريق الحوار والدبلوماسية, واستطاعت أن تجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة ميئوس منها.

من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن ظريف جاء إلى لبنان وهو يحمل 3 انتصارات الأول هو انتصار النموذج اللبناني المقاوم على الغطرسة الإسرائيلية والثاني انتصار لغة الحوار والدبلوماسية على سياسة العزل, حيث طوى الاتفاق النووي الإيراني مرحلة العزل السياسي والدولي, والثالث أنه جاء وهو يحمل الانتصار للتعددية اللبنانية في مواجهة الفكر التكفيري.

وأضاف باسيل أن سوريا استقطبت عناصر إرهابية من خارجها, وأن لبنان يعاني من الإرهاب القادم من سوريا, مشيراً إلى أن هذا الإرهاب يرتد على الدول اللي مولته واحتضنته.

وقال باسيل إن لبنان يطمح إلى مساندة إيران, وإنه على أتم استعداد لدفع النمو الاقتصادي, والدخول إلى الأسواق الإيرانية والاستثمار فيها.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت أمس الثلاثاء إن إسرائيل تقوم بلعبة خطرة ضد المشروع النووي الإيراني"، داعيا دول منطقة الشرق الأوسط للتعاون من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب وإسرائيل.

وفي ذات السياق التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وبحسب بيان أصدره الحزب، فإن اللقاء بحث آخر التطورات في لبنان، والمنطقة، والمساعي الجارية للبحث عن حلول على أكثر من ساحة وبلد.