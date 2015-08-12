ذبح الرهينة الكرواتي في سيناء

الرهينة الكرواتي توميسلاف سالوبيك – (ناشطون)

أعلن تنظيم ولاية سيناء اليوم الأربعاء قتل الرهينة الكرواتي توميسلاف سالوبيك بعد انتهاء المهلة التي منحها للحكومة المصرية لمبادلته بأسيرات في السجون المصرية.

وبث التنظيم صورا على الإنترنت تظهر إعدام الرهينة الكرواتي المختطف في مصر بقطع رأسه.

يذكر أن سالوبيك 31 عاما و يعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض قد خطف في 22 يوليوالماضي بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة، وقدد حدد تنظيم ما يعرف بولاية سيناء مهلة مدتها 48 ساعة لاعدامه أو مبادلته باطلاق سراح نساء معتقلات في السجون المصرية.

وكان تسجيل مصور منسوب إلى التنظيم حمل عنوان "رسالة إلى الحكومة المصرية" قد أظهر رهينة كرواتيا، معلنا أنه سيقتله ما لم يتم مبادلته مع الأسيرات في السجون المصرية.