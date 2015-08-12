حركة 6 أبريل تدعو لإحياء ذكرى "مذبحة رابعة" على فيس بوك

مشاهد لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية

أطلقت الصفحة الرسمية لحركة شباب 6 أبريل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة لإحياء الذكرى الثانية لـ" مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية", والتي تواكب بعد غد 14 أغسطس حينما فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة وأدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.

وأطقت الحركة هاشتاج #‏إتكلم_عن_رابعة, ولاقت هذه الدعوة جدلاً واسعاً على صفحتهم ظهرت في التعليقات ما بين منتقد للحركة باعتبارها من المشاركين في مظاهرات 30 يونيو وداعٍ إلى وحدة الصف الثوري لمواجهة والعودة إلى روح ميدان التحرير و25 يناير لمواجهة استبداد النظام الحاكم, وتعليقات تبدى ندمها على المشاركة في مظاهرات 30 يونيو.

وكانت حركة 6 أبريل من الداعين لمظاهرات 30 يونيو لعزل مرسي وإجراء انتخابات مبكرة , وشاركت في حملات جمع التوقيعات على استمارات حركة تمرد.

كما أعلنت الحركة في بيان لها في 31 يوليو 2013 رفضها لقرار مجلس الوزراء المصري آنذاك بتكليف وزارة الداخلية بفض الاعتصام وحملت الحكومة مسئوليتها عن الدماء التي سنسيل في حالة فض الاعتصام, كما دعت جماعة الإخوان إلى الكف عن المتاجرة والاستهانة بالدماء.

وعقب مذبحة المنصة, والتي قتل فيها أكثر من مائة من أنصار مرسي حملت حركة 6 أبريل مسئولية الدماء ووقوع ضحايا لقوات الجيش والشرطة وقيادات الإخوان على حد سواء.

ونرصد أبرز التعليقات على دعوة حركة 6 أبريل لإحياء ذكرة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية:

كتب أحمد شكري: فى عز ما كانت رابعة بتقاوم إنشاء دولة العسكر الجديدة كان فيه ناس تانية بتحاول تقنع العالم ان 30-6 ثورة شعبية.

وكتب عمرو عبد البديع: "عاش يا رجالة 6 أبريل ..لن ننسى كل المذابح من 25 يناير إلى اليوم".

وكتب حامد الإمام : " 6 ابريل أن تأتوا متأخرين خير من ألا تأتوا اعقلوها إنتوا ملكوش ثقل ف الشارع لكن الاتحاد حلو مفيش كلام"

وكتب أبو حمود زيد: "مع إنى ربعاوى تحياتى لـ 6أبريل المحترمه"

وكتب Jo Liano : "يا سلام لما الشباب بجميع انتمائتهم تحسهم ضد الظلم الحاجة الوحيدة الباقية من 25 يناير"

وكتب فوزي فتحي: "مذبحة .. إنت أكيد بتهرج ما ترجع لبياناتكم أيام (المذبحة) واعرف إنت كنت في أي جهة وبتأيدوا مين !!! دلوقتى بقت مذبحة بعد قيادتكم ما بقت في السجون !! صدق امل دنقل لما قال (إن سهما أتانى من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف".