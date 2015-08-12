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تراجع للأسهم الأوربية بسبب خفض قيمة اليوان الصيني

12/8/2015

بورصة فرانكفورت – رويترز

واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم الأربعاء بعدما شهد اليوان الصيني تراجعا كبيرا مما أضر بأسهم الشركات المصدرة للجلسة الثانية على التوالي.

و تعتبرالصين ثاني أكبر مشتر لمنتجات الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة وضغط قرارها المفاجئ بخفض قيمة عملتها هذا الأسبوع على شركات صناعة السيارات والمنتجات الفاخرة والسلع الاستهلاكية الأوروبية.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 2.7 بالمئة في حين هبط مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 3.4 بالمئة في ثاني أسوأ أداء يومي له منذ يناير كانون الثاني، ولم يرتفع إلا 37 سهما من أصل 600 على مؤشر ستوكس أوروبا 600.

يذكر أن اليوان سجل أدنى مستوياته في أربع سنوات  اليوم الأربعاء.

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