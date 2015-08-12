بالفيديو .. السحل عقوبة الاستنجاد بالشرطة في مصر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء أمس الثلاثاء، فيديو يظهر عددا من أمناء الشرطة، يعتدون بوحشية على أحد المواطنين بمحطة مترو دار السلام.

وطالب متداولو الفيديو، وزارة الداخلية بمحاسبة هؤلاء الأفراد، حتى لا يكونوا صورة سيئة لرجال الوزارة في التعامل مع المواطنين.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على موقع "يوتيوب" أمين شرطة يعتدي بمعاونة زملائه، على شاب داخل المحطة ويقول: "العسكري مجبلكش حقك أنا حقك".

وذكر ناشر الفيديو على يوتيوب، أحمد عبد العاطي، في روايته للواقعة، أن الواقعة بدأت "أثناء تواجد الشاب المسحول بمحطة مترو دار السلام مع خطيبته، حيث قام مجموعة من الشباب بالمحطة بمغازلة خطيبته، فذهب إلى "العسكري" المكلف بتأمين المحطة يشكي إليه فلم يعط للأمر اهتمام.

فحدثت بينهم مشادة كلامية، ما دفع الشاب المسحول للتوجه إلى أمين الشرطة بالمحطة، مطالبا بعمل محضر ضد العسكري، قبل أن تندلع مشادة أخرى بين الشاب وأمين الشرطة الذي استعان بزملائه الذين ضربوه ضربا مبرحا.

من جانبه قال اللواء أبو بكرعبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الواقعة أحيلت بالكامل إلى قطاع التفتيش بالوزارة.

وأضاف أنه لن يتم القبول بأي تجاوز من أفراد الشرطة بحق المواطنين، وذلك حرصًا على العلاقة بين الشرطة والشعب –على حد تعبيره.