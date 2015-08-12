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العبادي يتهم "سياسيين فاسدين" بتخريب خططه الإصلاحية

12/8/2015

رئيس الوزراء العراقي – حيدر العبادي

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أسماهم بالـ"سياسيين الفاسدين" بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام الحكومي.كما حذر العبادي قيادات شيعية من تسييس الجماعات المسلحة

كان البرلمان العراقي وافق  بالإجماع (الثلاثاء) على إلغاء مجموعة كبيرة من المناصب الحكومية والتخلص من نظام المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الرسمية وإعادة فتح تحقيقات فساد ومنح العبادي سلطة إقالة قيادات في الأقاليم والمحافظات.

ومن المقرر ان تجرد هذه الإجراءات عددا من أقوى ساسة العراق من المناصب الرسمية بينهم نوري المالكي الذي خلفه العبادي في رئاسة الحكومة إذ سيلغى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع آخرين.

وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات قوبلت بإشادة كبيرة من أحزاب وطوائف مختلفة وكذلك من حكومات غربية وحظيت أيضا بدعم المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني. قال العبادي في خطاب تلفزيوني إنه لا يزال يتوقع مقاومة من أولئك الذين استفادوا من النظام الذي ورثه.

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