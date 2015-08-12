الزهار: التعاون الأمني مع "فتح" فاشل وعباس سيخسر

محمود الزهار- قيادي بحركة حماس- الجزيرة

وصف محمود الزهار القيادي في حركة حماس التعاون الأمني مع الضفة وحركة "فتح" بالفاشل ، متسائلا كيف يكون التصالح بين من يحارب اسرائيل ومن يتعاون معها ، مؤكدا أن محمود عباس يدرك أنه سيخسر أي انتخابات قادمة.

وأضاف الزهار خلال مداخلته على الجزيرة مباشر وحول سؤال عن ملف الأسرى قال الزهار انه لا يوجد جديد والملف مغلق تماما ، مشيرا الى أن حركة حماس لا تفصح عن أسرى لديها و يجب على اسرائيل اطلاق سراح المعتقلين في صفقة وفاء الاحرار.

واكد محمود الزهار على أن علاقة حماس مع السعودية جيدة ونبارك زيارة مشعل للرياض ، وكذلك علاقتنا بايران جيدة مشيرا الى أن الحركة ليست طرفا في أي صراع ، ولكنها تحتاج الى الدعم فقط .

وطالب الزهار إيران بأن تقبل زيارات حركة حماس إليها ، موضحا أنها حركة مؤسسة في الداخل والخارج وهي في عنق المسلمين جميعا.

وأضاف الزهار أن الحركة لا تتدخل في الشأن المصري ، متمنيا أن تتطور العلاقات مع مصر لأنها المنفذ الوحيد لقطاع غزة ، مؤكدا على أن القطاع يسعى لإنشاء الميناء البحري حتى لا تقع غزة تحت رحمة المعابر.

وأشار الزهار إلى أنه تم السيطرة الكترونيا على طائرة استطلاع اسرائيلية بدون طيار وهذا يعكس حجم التكولوجيا التي وصلت اليها حركة حماس .

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تبدع وتتطور في تكتيكاتها ولها القدرة على انتاج طائرات مشيرا الى أن العقل الفلسطيني يتفوق على العقل الاسرائيلي.

وأشار الزهار الى أن الاحتلال خسر كثيرا في المعركة الاخيرة على صعيد الشارع وأن أسطورة التفوق الاسرائيلي قد انتهت وأن الخوف يجتاح المستوطنات.

وعن تطوير الصواريخ التي تمتلكها حماس أكد الزهار على أن الاعلان عن ذلك ليس سرا وانما السر في المسافة والقدرة التدميرية لها، مضيفا الى أن التكنولوجيا ليست حكرا على العقل الصهيوني ، ونستطيع أن تطور أكبر من ذلك ، ولدينا عقليات مبدعة في المقاومة.