البحرية الإيطالية تنقذ 170 مهاجراً وأنباء عن 50 مفقوداً

أنقذت البحرية الإيطالية قارباً يقل عشرات المهاجرين قبالة ساحل ليبيا، يوم الثلاثاء، وقالت تقارير إيطالية إن ناجين تحدثوا عن مخاوف من أن يكون هناك نحو 50 آخرين مازالوا مفقودين.

وقالت البحرية الإيطالية على "تويتر" إن إحدى سفنها أنقذت المهاجرين من زورق مطاطي قابل للنفخ لكنها لم تذكر أعدادهم أو تقدم أي تفاصيل.

وأضافت أنها نقلت المهاجرين إلى زورق تابع لخفر السواحل.

وقالت وكالات أنباء إيطالية إنه جرى إنقاذ نحو 50 شخصا.

وإن ناجين قالوا إن الزورق كان يقل عددا قد يصل إلى 50 شخصا آخر قبل أن يواجه مشاكل ويبدأ في تفريغ الهواء.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البحرية الإيطالية، وقالت متحدثة باسم خفر السواحل إن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم نقلوا إلى جزيرة لامبيدوزا.

لكنها قالت إنه ليس لديها معلومات عما قاله الناجون لرجال الانقاذ عن عدد من كانوا على متن الزورق.

ويعتقد أن نحو 200 مهاجر لقوا حتفهم في وقت سابق من الشهر الجاري قبالة ساحل ليبيا عندما انقلب قاربهم، فيما تم انقاذ أكثر من 400 من بين حطام هذا القارب.

على صعيد متصل أعلنت البحرية الايطالية انها انقذت أمس الثلاثاء نحو 170 مهاجرا كانوا يستقلون زورقين مطاطيين يواجهان صعوبات قبالة ليبيا، فيما تحدثت الصحافة الايطالية عن فقدان نحو خمسين اخرين.

وافاد خفر السواحل الايطاليون لوكالة فرانس برس انهم أسعفوا بعد الظهر 119 شخصا على زورق، ثم تدخلوا لإسعاف زورق اخر وانقذوا خمسين شخصا اضافيا.

وقالت وسائل اعلام ايطالية عدة بينها موقع وكالة انسا للانباء ان الزورق الثاني كان على وشك الغرق حين رصدته مروحية تابعة للبحرية الإيطالية عمدت فورا الى إلقاء سترات نجاة لركابه.

ونقلت وسائل الإعلام عن اشخاص كانوا على متن الزورق انه كان يقل مئة شخص، ما يعني أن هناك خمسين مهاجرا في عداد المفقودين.

وفي آخر حصيلة للمفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين منتصف الاسبوع الفائت، وصل نحو 224 الف مهاجر هذا العام الى اوروبا من طريق البحر، وتحديدا الى ايطاليا (98 الفا) واليونان (124 الفا)، في حين قضى اكثر من 2100.