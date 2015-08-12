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ارتباك بأسواق العالم عقب خفض الصين سعر عملتها

12/8/2015

الصين تخفض قيمة عملتها مقابل الدولار

خفضت الصين مجددا السعر المرجعي لعملتها " اليوان" مقابل الدولار ما أدى لارتباك الأسواق العالمية التي اعتبرت ذلك مؤشرا مقلقا حول صحة الاقتصاد الصيني.

وخفض البنك المركزي الصيني بنسبة 1,62% سعر صرف العملة الوطنية، بحيث بات 6,3306 يوان للدولار، مقابل 6,2298 قبل يوم واحد.

وسعى البنك المركزي الصيني إلى تهدئة المخاوف حيال هذا الإجراء وأعلن أنه "نظرا  للوضع الاقتصادي والمالي في العالم والصين خاصة، فانه ليس هناك أساس من أجل تخفيض مستمر لقيمة العملة".

وأدى الخفض المفاجئ للعملة الصينية إلى تعثر البورصات وأسعار المواد الأولية التي تشكل الصين أحد اكبر مستهلكيها.

واعتبر هذا القرار الى حد كبير محاولة دعم يائسة من السلطات لإنعاش التجارة الخارجية الصينية بعد انهيار الصادرات في يوليو/ تموز ، وأعاد المخاوف التي تحيط باقتصاد العملاق الاسيوي.

 

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