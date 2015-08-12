البث الحي
منوعات

إخلاء سبيل أبو العلا ماضي بعد انتهاء فترة "الحبس الاحتياطي"

12/8/2015

أخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم، سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات.

ودفع أحمد أبوالعلا ماضي، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكان دفاع "ماضى"، قد تقدم بـ5 طلبات للاستئناف على استمرار حبسه رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر أبريل من العام الماضي، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

يذكر أن أبو العلا ماضي ، متهم في قضية واحدة، هي التي أخلى سبيله على ذمتها.

  

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)