إخلاء سبيل أبو العلا ماضي بعد انتهاء فترة "الحبس الاحتياطي"

أخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم، سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات.



ودفع أحمد أبوالعلا ماضي، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.



وكان دفاع "ماضى"، قد تقدم بـ5 طلبات للاستئناف على استمرار حبسه رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر أبريل من العام الماضي، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

يذكر أن أبو العلا ماضي ، متهم في قضية واحدة، هي التي أخلى سبيله على ذمتها.