أوروبا تهدر ملايين الأطنان من الطعام, وبريطانيا الأسوأ

ثلاجة أحد المسنين الفرنسيين بها أطعمة جمعها من القمامة في 2013 (رويترز)

قال باحثون تدعمهم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يهدر نحو 22 مليون طن من الطعام كل عام وإن بريطانيا هي الأسوأ على الإطلاق.

ونشرت الدراسة، اليوم الأربعاء، في دورية إنفايرمنتال ريسيرش ليترز المعنية بشؤون البيئة ودرست بيانات 6 دول لتحليل الموارد المهدرة في الاتحاد الأوروبي من خلال سوء استخدام المستهلكين للطعام.

وخلصت الدراسة إلى أن نحو 80 في المئة من الطعام المهدر "يمكن تفاديه" وأن بريطانيا هي أكبر المخالفين وأنها تهدر ما يعادل علبة بقول ٍ لكل شخص يومياً.

وحتى رومانيا التي يقل فيها إهدار الطعام إلى أدنى مستوى فهي تهدر ما يعادل تفاحة في اليوم.

وقالت الدراسة إن هذا يصل في المتوسط بالنسبة لكل مواطني الاتحاد الأوروبي إلى 22 مليون طن من الطعام المهدر كل عام.

وقال الباحثون إن توعية المواطنين بقواعد التسوق بحرص ووضع خطة لاستهلاكهم يمكن أن تخفض كمية الطعام المهدرة وتخفض تكاليف المشتريات الغذائية وتحد من تأثير هذا الإهدار على البيئة.

وقال "دافي فانهام" من مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية الذي أشرف على الدراسة إن الشيء الجيد هو أن هذا الهدر يمكن تفاديه وأننا يمكن أن نفعل شيئا بشأنه."