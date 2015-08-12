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أطفال فلسطين يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم

12/8/2015

وقفة احتجاجية لأطفال فلسطين أمام مقر اليونسكو بغزة

قام عدد من أطفال فلسطين في قطاع غزة  بتنظيم وقفة احتجاجية أمام  مقر اليونسكو بالقطاع  لمطالبة العالم بتوفير الحماية اللازمة لأطفال فلسطين .

وفي الأسبوع الماضي نظم عشرات من اللبنانيين، واللاجئين الفلسطينيين في بيروت، اعتصاما رمزيا أمام مقر الأمم المتحدة "الأسكوا"، تضامنا مع الرضيع الفلسطيني "علي الدوابشة" الذي قتل حرقاً، على يد مستوطنين إسرائيليين، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بـ"التحرك العاجل" لحماية أطفال فلسطين.

وتجمع العشرات من اللبنانيين والفلسطينيين، إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني، أمام مقر "الأسكوا"، بدعوة من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية في لبنان، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الرضيع الدوابشة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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