أردوغان يتعهد بمواصلة قتال "حزب العمال"

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) بأن يواصل "بكل عزم" العمليات العسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في بلاده.

وقال الرئيس التركي في خطاب أمام أعضاء مجالس بلدية في قصره في أنقرة إن "هذه العمليات ستتواصل بكل عزم"، مؤكدا من جديد ان عملية السلام التي بدأت في 2012 مع الأكراد "مجمدة".

وأكد أن قوات الأمن التركية ستقاتل الأكراد حتى "يغادروا تركيا ويتخلون عن أسلحتهم".

وحمل أردوغان في كلمته بعنف على حزب الشعب الديموقراطي الذي أدت النتيجة التي حققها في الانتخابات التشريعية (13 بالمئة من الاصوات، ثمانون من اصل 550 نائبا) لحرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم من الغالبية.

وقال إن "هذا التشكيل يجب أن يعلن بشكل واضح أنه ينأى بنفسه عن (حزب العمال الكردستاني) وإلا فإنه سيبقى دمية" بأيدي من وصفهم بالمتمردين".