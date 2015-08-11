البث الحي
منوعات

Google وalphabet وجهان لشركة واحدة

11/8/2015
     مكونات الشركة الجديدة

 

 

أعلنت شركة (google )عن هيكلة اقسامها وإنشاء شركة جديدة أسمتها Alphabet) ) في خطوة مفاجئة للعالم التقني. وستحتفظ Google بأهم منتجاتها مثل آلية البحث، والتطبيقات، ويوتيوب، وأندرويد، أما بعض الكيانات الجديدة لدى Google مثل تلك الخاصة بالاستثمار أو أقسام البحث او Smart Home وتعني المنزل الذكي، أو القسم الخاص بالطائرات دون طيار، فستكون ضمن الشركة الجديدة Alphabet.

وقال مؤسس الشركة لاري بيغ إن الهدف من تلك التغييرات هو تبسيط هيكل الشركة الذي أصبح يضم الكثير من المجموعات المختلفة من مجالات الأعمال ، وأضاف بيغ إن “التشكيل الجديد سيسمح بالتركيز على الفرص الهائلة لدى  غوغل”.

وجاء الإعلان عن الكيان الجديد من خلال مدونة لمؤسس غوغل، لاري بيغ أمس مما أثار حالة من الجدل ، وقال بيغ في مدونته “ما Alphabet ؟ هي عبارة عن مجموعة شركات، ستكون Google حتما هي أكبرها”، وسيتركز دور الشركة الفرعية الآن Google على إدارة الخدمات والمواقع والمنتجات الشهيرة مثل يوتيوب وغوغل مابس ومتصفح كروم ونظام أندرويد، أما “Alphabet” ستعمل على إدارة المشروعات الأخرى لغوغل البعيدة نوعا ما عن مجال الإنترنت مثل، “إكس لاب” و “كالتشيو لايف” من قبل كيانات أخرى بعيدا عن Google.

 

وبحسب مدونة بيغ فإن “Alphabet” فأن الشركة الجديدة ستحل محل Google في بورصة ناسداك، وستتحول جميع أسهم Google إلى “Alphabet”، ولكن سيظل التداول عليها بالاختصارين “GOOG” و”GOOGL”.

وارتفعت أسهم غوغل بعد الإعلان مباشرة عن إعادة الهيكلة بنسبة 5 بالمئة، وتتطلع غوغل من هذه الخطوة الجديدة لتحقيق المزيد من المشاريع الطموحة، وتبني نظرة بعيدة الأمد، وتمكين رواد الأعمال والشركات المميزة من الازدهار، والاستثمار والتوسع في نطاق الفرص والموارد المتاحة، وتحسين الشفافية والإشراف، وجعل غوغل أفضل من خلال التركيز الأكبر، وبالتالي تحسين حياة أكبر عدد من الناس.

الجدير بالذكر أنه سيتم استبدال Google Inc. بـ Alphabet Inc. في التداول العام في سوق الأسهم، وبذلك تصبح غوغل شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Alphabet. وستواصل حصتا التداول الخاصة بغوغل المتاجرة في ناسداك تحت الرمز GOOGL و GOOG.

Google هي أشهر محرك للبحث خلال الإنترنت وينتج عن البحث به عشر نتائج في الصفحة الظاهرة ، تم إطلاق المحرك في 15 سبتمبر 1997 عن بواسطة الأمريكيين لاري بايغ وسيرغي برين .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)