Google وalphabet وجهان لشركة واحدة

مكونات الشركة الجديدة

أعلنت شركة (google )عن هيكلة اقسامها وإنشاء شركة جديدة أسمتها Alphabet) ) في خطوة مفاجئة للعالم التقني. وستحتفظ Google بأهم منتجاتها مثل آلية البحث، والتطبيقات، ويوتيوب، وأندرويد، أما بعض الكيانات الجديدة لدى Google مثل تلك الخاصة بالاستثمار أو أقسام البحث او Smart Home وتعني المنزل الذكي، أو القسم الخاص بالطائرات دون طيار، فستكون ضمن الشركة الجديدة Alphabet.

وقال مؤسس الشركة لاري بيغ إن الهدف من تلك التغييرات هو تبسيط هيكل الشركة الذي أصبح يضم الكثير من المجموعات المختلفة من مجالات الأعمال ، وأضاف بيغ إن “التشكيل الجديد سيسمح بالتركيز على الفرص الهائلة لدى غوغل”.

وجاء الإعلان عن الكيان الجديد من خلال مدونة لمؤسس غوغل، لاري بيغ أمس مما أثار حالة من الجدل ، وقال بيغ في مدونته “ما Alphabet ؟ هي عبارة عن مجموعة شركات، ستكون Google حتما هي أكبرها”، وسيتركز دور الشركة الفرعية الآن Google على إدارة الخدمات والمواقع والمنتجات الشهيرة مثل يوتيوب وغوغل مابس ومتصفح كروم ونظام أندرويد، أما “Alphabet” ستعمل على إدارة المشروعات الأخرى لغوغل البعيدة نوعا ما عن مجال الإنترنت مثل، “إكس لاب” و “كالتشيو لايف” من قبل كيانات أخرى بعيدا عن Google.

وبحسب مدونة بيغ فإن “Alphabet” فأن الشركة الجديدة ستحل محل Google في بورصة ناسداك، وستتحول جميع أسهم Google إلى “Alphabet”، ولكن سيظل التداول عليها بالاختصارين “GOOG” و”GOOGL”.

وارتفعت أسهم غوغل بعد الإعلان مباشرة عن إعادة الهيكلة بنسبة 5 بالمئة، وتتطلع غوغل من هذه الخطوة الجديدة لتحقيق المزيد من المشاريع الطموحة، وتبني نظرة بعيدة الأمد، وتمكين رواد الأعمال والشركات المميزة من الازدهار، والاستثمار والتوسع في نطاق الفرص والموارد المتاحة، وتحسين الشفافية والإشراف، وجعل غوغل أفضل من خلال التركيز الأكبر، وبالتالي تحسين حياة أكبر عدد من الناس.

الجدير بالذكر أنه سيتم استبدال Google Inc. بـ Alphabet Inc. في التداول العام في سوق الأسهم، وبذلك تصبح غوغل شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Alphabet. وستواصل حصتا التداول الخاصة بغوغل المتاجرة في ناسداك تحت الرمز GOOGL و GOOG.

Google هي أشهر محرك للبحث خلال الإنترنت وينتج عن البحث به عشر نتائج في الصفحة الظاهرة ، تم إطلاق المحرك في 15 سبتمبر 1997 عن بواسطة الأمريكيين لاري بايغ وسيرغي برين .