وفاة 21 شخصاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمصر

ارتفاع درجات الحرارة في مصر- أرشيف

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم وفاة 21 شخصا وإصابة 66 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة, بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي

وأضافت الوزارة أن أغلب المتوفين تتجاوز أعمارهم عن الـ 60 عاما من بينهم 7 نساء

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجمهورية تشهد موجة شديدة من ارتفاع الحرارة مصحوبة بنسبة عالية من الرطوبة وهو ما زاد الأمر سوءا خاصة لكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال

وطالبت الوزارة عبر بيانها باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس، خاصة في أوقات الظهيرة

وشهدت مصر ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية خلال الأيام الماضية