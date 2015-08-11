وفاة الممثل المصري نور الشريف بعد صراع مع المرض

الفنان المصري الراحل نور الشريف

توفى الفنان المصري الكبير نور الشريف عن عمر يناهز 69 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية أن جثمان الشريف سيشيع يوم الأربعاء القادم.

ولد في منطقة السيدة زينب وهو ابن قرية طبندي التابعة لمركز مغاغه بمحافظة المنيا ، تزوج من الفنانة بوسي واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الطلاق عام 2006 ، وله منها بنتان هم سارة ومي.

حصل الشريف على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام1976 ، للفنان الراحل تاريخ حافل في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني . كما له عدة مساهمات في المسرح أيضاً.

بدأ التمثيل منذ صغره حيث انضم الى فرقة التمثيل بمدرسته ، ولعب كرة القدم في أشبال نادي الزمالك لكنه فضل التمثيل حتى رشحه الفنان سعد أردش للعمل معه في مسرحية "الشوارع الخلفية" ثم عمل بعد ذلك في مسرحية "روميو وجولييت" للمخرج "كمال عيد " ثم كان أول ظهور له في الأفلام السينمائية في فيلم "قصر الشوق" للمخرج حسن الامام ليحصل على شهاده تقدير له على دورة في الفيلم فكانت أول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية.

أدى الشريف العديد من الادوار في السينما المصرية ليكون بعد ذلك أحد نجومها البارزين .

من أفلامه فيلم اختفاء جعفر المصري العام 1999 ثم العاشقان الذي قام فيه بالتمثيل والإخراج. ثم فيلم عمارة يعقوبيان، اضافة الى تألقه في التليفزيون المصري من خلال مسلسلاته الأشهر "لن أعيش في جلباب أبى" و"الرجل الآخر" و"عائلة الحاج متولي" وعدة مسلسلات تاريخية أهمها "هارون الرشيد" و"عمر بن عبد العزيز".

حصل الشريف على عديد ا من الجوائز وشهادات التقدير منها "جائزة أحسن ممثل" عن دوره في فيلم "ليله ساخنة" وعلى جائزة مهرجان نيودلهى عن فيلم سواق الأتوبيس.

يذكر أن الفنان نور الشريف كان يعاني من التهاب رئوي اضافة الى مشكلة عدم وصول الدم الى قدمة اليمنى، الى أن وافته المنية مساء اليوم .