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مصر: الحبس 8500 عام على 500 معارض للانقلاب العسكري

11/8/2015

 

القيادي الإخواني د. جمال حشمت

قضت اليوم المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 250 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي, وبالسجن  لمدد تتراوح من 5 حتى 15 عاماً على 249 أخرين وبراءة 33 آخرين في القضية المعروفة بـ (حريق مبنى محافظة البحيرة).

ومن بين المحكوم عليهم في القضية بالمؤبد غيابياً الدكتور جمال حشمت, النائب البرلماني السابق عن مدينة دمنهور, ومحافظ البحيرة الأسبق المهندس أسامة سليمان، وعدد من النواب السابقين وقيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالمحافظة.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالتجمهر واستعراض القوة، والقتل العمد والشروع في القتل, والاعتداء على الممتلكات العامة, وقطع الطريق وتعريض سلامة النقل للخطر وإتلاف سيارة خاصة بأحد المواطنين وإتلاف واجهات عدد من المحلات، بالإضافة الى تهمة حيازة اسلحة نارية وبيضاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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