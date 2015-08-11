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ليون يحث الفصائل الليبية على تشكيل حكومة وحدة بنهاية أغسطس

11/8/2015

 

برنادينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا – الجزيرة

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون أطراف الصراع في هذا البلد للاتفاق على حكومة وحدة وطنية بنهاية أغسطس/ آب الجاري.

وقال ليون الذي افتتح اليوم الثلاثاء مفاوضات من المقرر أن تستمر ليومين بجنيف أن "ليبيا تواجه فوضى عارمة وانقساما في البلاد, لذا آمل أن يتحلى جميع اللاعبين الليبيين بالحكمة.", وأضاف "ستكون مخاطرة كبيرة لو وصلنا إلى أكتوبر دون اتفاق لأننا سنكون في موقف أكثر فوضوية."

وأشار ليون إن دمج المجموعات المسلحة في ترتيبات أمنية أمر مهم لكن الأولوية الآن للعملية السياسية, وقال ليون"سنعمل خلال الأيام المقبلة على أساس جدول زمني لا بد أن يكون قصيرا. ليبيا تواجه تحديات هائلة.

وأضاف: "نقترح على الأطراف العمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ومحاولة الوصول لاتفاق على النقطتين المهمتين بنهاية أغسطس."

وقال ليون إن مقترح الأمم المتحدة يدعو لتشكيل حكومة تستمر لعام واحد باتفاق وطني يقودها رئيس وزراء له نائبان على أن يكون للمجلس سلطة مطلقة, وقال ليون إن مفاوضات جنيف تركز على خمسة محاور للاتفاق ولحكومة الوحدة.

وتابع "نريد من المؤتمر الوطني العام وجميع الليبيين الذين يشاركون في العملية افتراض حسن النوايا في هذه العملية.

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