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كيري: الاتفاق مع إيران سيجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا

11/8/2015

 

وزير الخارجية الأمريكي – الجزيرة مباشر

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري  إن الاتفاق مع إيران كان جيد وحقق لنا ما كنا نرجوه  وأنه كان ضرورة ، مشيرا إلى أن إيران كانت قريبة من امتلاك السلاح النووي.

وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي  بواشنطن أن دول الشرق الأوسط ستكون في مأمن وكذلك دول الخليج مما سيجعل المنطقة أكثر أمنا .

وقال كيري إن إيران  ليس لها  الحق في التخصيب وفق اتفاقية  منع انتشار الاسلحة النووية  لكن هذه الاتفاقية لا تمنع ذلك وهناك 12 دوله تقوم بتخصيب المواد النووية  ولهم الحق في تطوير برنامجهم ،وسنقوم بالتفتيش عليهم كل عام ويجب عليهم الالتزام  بكافة الضمانات لذلك ،  الخيار العسكري ما زال مطروحا إذا ما تطلب الأمر ذلك ،  ونحن لا نريده الا اذا احتجنا اليه.
وأشار  وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتفهم قلق إسرائيل وبعض دول  المنطقة  حول هذا الاتفاق بالرغم من ان هناك مسئولين إسرائيليين كبار يدعمون هذا القرار ، لكن  نحن نمثل الولايات المتحدة  وأحد التزاماتنا  بان لا نتيح لأي دولة بمهاجمة إسرائيل وكذلك دول الخليج ، موضحا  أن إيران لا يمكنها إنشاء خط سري لإنتاج الوقود النووي دون أن ترصده الولايات المتحدة

 وقال كيري أن الولايات  المتحدة تريد من الجميع تقييم هذا الاتفاق فهو لا يقوم على الثقة  فقط لكن على إجراءات للتحقق، ونحن نرى أنه اتفاق جيد  فقد منحنا القدرة على مراقبة أنشطة ايران النووية  واذا ما تم تطبيقه سنمنعها من امتلاك السلاح النووي الى الأبد ، مشيرا إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه إيران من هذا الاتفاق هو  55 مليار دولار فقط، إضافة  إلى الحظر الذي سيكون على كافة الأجهزة التي تعمل على امتلاكهم سلاحا نوويا.

 واختتم كيري  حديثه  بأن إيران جاءت الى المفاوضات لأنها تريد رفع العقوبات عنها وفقا لقرار مجلس الأمن 1929  ولم يتم رفعها الى الان ومع ذلك تم التوصل الى اتفاق ، واذا ما رفضناه سينزع عنا الشرعية

المصدر : الجزيرة مباشر
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