قيادي بالقسام: الاحتلال ترك أشلاء لجنوده خلال الحرب الأخيرة

مهرجان حركة حماس في بيت حانون – الأناضول

كشف قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "‏حماس"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ترك أشلاءً لجنوده، في مدينة بيت حانون، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، صيف العام 2014.

وقال القيادي في كتائب القسام "أبو حمزة"، خلال مهرجان نظمته الكتائب في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة "لن ينسى العدو الصهيوني أشلاء جنوده التي تركها في شوارع بلدة بيت حانون، بفعل بطولات مجاهدينا خلال معركة العصف المأكول.

ولم يكشف القيادي، المزيد من التفاصيل حول عدد الجنود الذين ترك جيش الاحتلال الإسرائيلي أشلاءهم، أو مصيرهم.