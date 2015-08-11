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علماء: مرض جديد يستهدف صغار الضفادع ويعرضها للانقراض

11/8/2015

 
 مرض جديد يستهدف صغار الضفادع

 

قال علماء بريطانيون إن صغار الضفادع تصاب بمرض جديد شديد العدوى يمكن أن يهدد أعدادها على مستوى العالم. 

 

 وقال العلماء في دراسة نشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم إنهم رصدوا مرضا طفيليا تسببه ميكروبات وحيدة الخلية في عينات من أكباد صغار الضفادع جمعت من ست دول في ثلاث قارات. 

 

 وذكروا أنهم رصدوا المرض في مواقع استوائية وأيضا مناطق معتدلة وهو ينتمي من بعيد الى نفس عائلة الأمراض الطفيلية التي تصيب المحار.

 

 

 

 وقال توماس ريتشاردز من جامعة إكستر الذي شارك في الأشراف على الدارسة  , إن الضفادع تعاني أصلا من تناقص كبير في أعدادها, وأن انتشار هذا المرض المعدي قد يؤدي إلى  انقراضها. 

 

 وأضاف ريتشاردز "نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هذا الميكروب الجديد يسبب مرضا شديدا ويمكن أن يؤدي الى تناقص أعداد الضفادع." 

 

 وأوضح أن البرمائيات هي من أكثر الحيوانات المهددة  بالانقراض  , مشيرا إلى أنه في عام 2008 كان 42 % من أنواع الضفادع مهددا بالانقراض  . 

 

 ويقول بعض العلماء إن التراجع في أعداد البرمائيات وحيوانات أخرى يشير الى أن كوكب الأرض يشهد ما يسمي بسادس "انقراض جماعي" مع حدوث الانقراض بوتيرة سريعة تضاهي انقراض الديناصورات في 250 عاما فقط.

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