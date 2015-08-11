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عائلة تعتزم مقاضاة تونس على خلفية حادث متحف باردو

11/8/2015
 متحف باردو التونسى

 

تعتزم عائلة فرنسية قتل عدد من أفرادها في الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية,  رفع دعوى ضد الحكومة التونسية لاعتبارها أهملت في حماية أمن السياح. 

 

وقال المحامي فيليب دو فول لوكالة, إن تونس أهملت أمن السياح في أحد مواقعها الذي يشهد أكبر أقبال من الزوار في البلاد . 

 

وأوضح أنه, كان من الضروري اتخاذ كافة الاحتياطات والحذر اللازمين لتأمين السياح الأجانب ,  مشيرا الى النقص الفاضح في الحراس في ذلك اليوم . 

 

وكان قد قتل 19 شخصا منهم 17  سائحا أجنبيا وتونسيان في متحف باردو بوسط تونس العاصمة في أول هجوم استهدف أجانب منذ الثورة التونسية عام  2011 , وفتح المهاجمون الذين كانوا يرتدون بذات عسكرية النار على السياح فيما كانوا ينزلون من حافلاتهم ثم طاردوهم داخل المتحف وكان بين الضحايا أربعة فرنسيين . 

 

 وكانت نيابة باريس قد فتحت في  28 أبريل تحقيقا قضائيا في قضية اغتيال ضمن عصابة منظمة على ارتباط بمخطط "إرهابي" وفق إجراء اعتيادي عند مقتل رعايا فرنسيين, فيما ادعى 11 شخصا بالحق المدني في القضية.

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