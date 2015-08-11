برشلونة يلتقي اشبيلية بنهائي السوبر الأوربي

يلتقي برشلونة الاسباني مساء اليوم مواطنه إشبيلية الاسباني ، في نهائي كأس السوبرالاوربي والذي سيقام على ملعب بوريس بايشادز ستاديوم ” بمدينة تبيليسي في جورجيا.

ويسعى النادي الكتالوني الى تحقيق البطولة الرابعة له هذا الموسم تحت قيادة المدرب "لويس انريكي" حيث حصد الثلاثية في الموسم المنصرم وهي الدوري والكأس ودوري أبطال اوروبا.

بينما يسعى حامل لقب الدوري الأوروبي الى تحقيق المفاجأة وخطف الفوز

في هذا اللقاء لتكون البطولة الثانية له في هذا العام تحت قيادة مدربه " أوناي إيمري"

وتأتي أبرز غيابات الليلة في صفوف البلوجرانا حيث يغيب نجمه البرازيلي" نيمار دا سيلفا" بسبب الإصابة في حين سيغيب عن إشبيلية "ستيفن نزونزي"

يذكر أن برشلونه الاسباني حصل على أربعة ألقاب لبطولة السوبر الاوربي خلال أعوام 1992 ، 1997، 2009، 2011 بفارق بطولة واحدة عن نادي ميلان الإيطالي صاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب ، في حين حقق مواطنه إشبيلية اللقب القاري مرة واحدة عام2006 .