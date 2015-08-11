اليابان تستأنف تشغيل مفاعل نووي لأول مرة منذ 2011

استأنفت اليابان اليوم تشغيل مفاعل نووي للمرة الأولى منذ عامين ونصف تقريباً, رغم مخاوف شعبية تتعلق بالطاقة الذرية عقب أسوأ حادث تتعرض له البلاد في مفاعل فوكوشيما دايتشي عام 2011.

وذكرت شركة "كيوشو إلكتريك باور" اليابانية في بيان لها أنها قامت بتشغيل المفاعل رقم 1 في محطة "سينداي" للطاقة النووية، صباح اليوم، ويبعد هذا المفاعل نحو 50 كيلومترا من بركان ساكوراجيما النشط في جزيرة كيوشو جنوب البلاد.

وأوضحت أنها سوف تستأنف توليد الطاقة وتوصيل الكهرباء من ذلك المفاعل يوم الجمعة القادم وسيبدأ التشغيل التجاري بالمحطة مطلع سبتمبر بعد عام من موافقة الهيئات التنظيمية على استئناف تشغيل مفاعلاتها .

ومن المتوقع أن يتم البدء في إعادة تشغيل الوحدة الأخرى في أكتوبر.

يذكر أن مفاعل "سينداي" هو الأول أيضا الذي يتم إعادة تشغيله في ظل لوائح محدثة فرضت عقب كارثة فوكوشيما دايتشي.

وما زالت 47 وحدة أخرى متوقفة عن العمل حيث تعتمد شركات الطاقة بشكل أكبر على واردات الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص نظموا مسيرة احتجاجية يوم أمس "الاثنين" أمام محطة "سينداي" احتجاجاً على إعادة التشغيل.