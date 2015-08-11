السعودية وروسيا تخفقان في الاتفاق على مصير الأسد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن هناك مصالح عديدة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وروسيا في مجالات الطاقة والبترول والزراعة , مشيرا الى أن بلاده تسعى لاستغلال المصالح المشتركة بين البلدين بما يعود بالنفع على الرياض وموسكو .

وأوضح أن المملكة حريصة على تكثيف علاقاتها بروسيا في كافة المجالات خاصة المجال العسكري , وأن السعودية تناقش مع روسيا إبرام صفقات أنظمة صواريخ اسكندر وأنظمة داعمة أخرى .

و قال وزير الخارجية السعودي إنه تم بحث بعض الأفكار في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي بشأن إعادة بحث تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبخصوص الأزمة السورية قال الجبير إن موقف المملكة لم يتغير وإنه أوضح ذلك للجانب الروسي, مشددا على أن بلاده لا ترى دورا للأسد في سوريا المستقبل.

وأشار الى أن بلادة تتطلع لمزيد من المشاورات فى المستقبل القريب لحل الأزمة في سوريا .

وأن هناك اختلاف بين وجهتي نظر روسيا والسعودية بشأن مصير الأسد, وقال إن بشار جزء من المشكلة وليس من الحل , وإن سياساته ساهمت في إيجاد تنظيم الدولة.

ونفى الجبير أن يكون قد اقترح تشكيل تحالف دولي يضم السعودية وروسيا وتركيا مع الحكومة السورية لمواجهة تنظيم الدولة.

وأوضح أن اتفاقية جنيف واحد هي الأساس في حل الأزمة وعدم وجود دور للأسد فيها, عرب عن أمله في أن يتوصل المجتمع الدولي الى طريقة سلمية لإخراج الأسد من السلطة لتجنب سفك الدماء.

من جانبه نفى وزير خارجية الروسي سيرغى لافروف وجود مخططات لجمع الاطراف السورية إلى طاولة مفاوضات.

إلا أن بلاده تواصل إجراء الاتصالات مع زعماء المعارضة السورية بهدف إيجاد حل للأزمة , مشيرا إلى أهمية توحيد جهود التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.