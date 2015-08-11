الزهار: ما تفعله حماس خطوة لتحرير القدس

الجزيرة مباشر _ د.محمود الزهار في الحفل الختامى لمخيمات جيش القدس

قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الانتصار في نظرنا هو تحرير فلسطين كلها ولكننا نخطو الخطوات لذلك، فنحن جيل يصنع سلاحه بيده ويصنع إرادته بيده، وما تفعله حماس هو خطوة من أجل تحرير القدس.

وأشار الزهار في كلمته في الحفل الختامي لمخيمات جيش القدس للفتيات بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى أن المقاومة تضم أجيالاً مختلفة من الرجال والنساء لمواجهة الاحتلال وتحقيق التحرير، لافتاً إلى أن الكتائب تحولت إلى ألوية وأصبح في غزة الآن جيش بضم طلائع التحرير.

وقال "الزهار": نحن في مرحلة الإعداد الحقيقي العملي والمنظم والمدرب على أحدث وسائل التدريب لتحرير فلسطين، وهذه ليست "نفخة رأس" ولا شعارات فارغة".

وتابع: "العدو يعرف من نحن وإننا نعمل ولا نتكلم وعندما نعمل بإخلاص نتفوق، ومعركة "وعد الأخرة" واضحة على أرض الواقع".

وأكد "الزهار" أن المقاومة في فلسطين وغزة على وجه الخصوص تقوم على مشروع حضاري يستعيد للأمة دورها ويزيل الأجساد الغريبة التي زرعها الكيان الصهيوني في المنطقة ويحقق للأمة دورها الحضاري.

وفيما يتعلق بتخريج فوج من الفتيات تحت عنوان "جيش القدس" قال إن الجهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة والمرأة لها قدرات عالية في الجهاد، وتخريج فوج من النساء يأتي في سياق إعداد الأمة لمشروع مضاد للمشروع الأخر الذي يفاوض المحتل على أرضنا.

وأوضح "القيادي بحركة حماس" أن مشروع جيش القدس من الفتيات جاء ليحل محل التفاوض والتجسس، مشدداً على أن ما تفعله المقاومة في غزة, يأتي في إطار ما تفعله كل القوى الحية , وخصوصاً أصحاب الرسالات لتحرير الأرض ومواجهة المحتل.

وأقام مركز رشاد الشوا الحفل الختامي لمخيمات جيش القدس للفتيات اليوم الثلاثاء بقطاع غزه بحضورعدد كبير من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس, ورددت الفتيات الأناشيد الوطنية خلال الحفل, كما أقسمن بأن يعاهدن الله على الحفاظ على الوطن والسير على دربه.