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الدماطي : صناعة الزجاج تتأثر بالحالة الاقتصادية

11/8/2015

 

محمد الدماطى صاحب شركة الدماطى للزجاج والبنور , حاصل على دبلوم معلمين عام 82 عمل فى هذه المهنة فى بداية حياته كهاوى  , وكان يتقاضى راتبا 28 جنيها . 

 

وقال الدماطى إن مهنة تشكيل الزجاج تمر بمراحل كثيرة جدا ,  أهمها مكينة الشطف وتستخدم في تشكيل الزجاج لاستخدامه كشكل جمالي  لنعومة ملمسه . 

 

 كان الدماطي يقوم بإدخال لوح الزجاج على جهاز ثم على مكينة السنفرة لتحويل لونه للون الشفاف  لإعطاء لوح الزجاج شكلا جماليا  ويحسن استخدامه . 

 

 ويستخدم الدماطي أنواعا عديدة من أدوات التشغيل مثل الألماظة ومهمتها خدش سطح لوح الزجاج , والنوع الثاني هو زردية الزجاج . 

 

ويقول صانع الزجاج أن مهنة صناعة الزجاج مهنة خطيرة للغاية لما تسببه من مخاطر وحوادث وجروح وقطعا أحيانا  بالأيدى أثناء العمل . 

 

وأشار محمد الدماطى  إلى أن صناعة الزجاج تتأثر بعدة عوامل مثل العامل الاقتصادي  وحالة البيع والشراء فى الاسواق , ويقول أنه قام خلال ال33 عاما الذى قضاها فى صناعة الزجاج بتعليم جيل كبير من الشباب .

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