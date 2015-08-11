الدماطي : صناعة الزجاج تتأثر بالحالة الاقتصادية

محمد الدماطى صاحب شركة الدماطى للزجاج والبنور , حاصل على دبلوم معلمين عام 82 عمل فى هذه المهنة فى بداية حياته كهاوى , وكان يتقاضى راتبا 28 جنيها .

وقال الدماطى إن مهنة تشكيل الزجاج تمر بمراحل كثيرة جدا , أهمها مكينة الشطف وتستخدم في تشكيل الزجاج لاستخدامه كشكل جمالي لنعومة ملمسه .

كان الدماطي يقوم بإدخال لوح الزجاج على جهاز ثم على مكينة السنفرة لتحويل لونه للون الشفاف لإعطاء لوح الزجاج شكلا جماليا ويحسن استخدامه .

ويستخدم الدماطي أنواعا عديدة من أدوات التشغيل مثل الألماظة ومهمتها خدش سطح لوح الزجاج , والنوع الثاني هو زردية الزجاج .

ويقول صانع الزجاج أن مهنة صناعة الزجاج مهنة خطيرة للغاية لما تسببه من مخاطر وحوادث وجروح وقطعا أحيانا بالأيدى أثناء العمل .

وأشار محمد الدماطى إلى أن صناعة الزجاج تتأثر بعدة عوامل مثل العامل الاقتصادي وحالة البيع والشراء فى الاسواق , ويقول أنه قام خلال ال33 عاما الذى قضاها فى صناعة الزجاج بتعليم جيل كبير من الشباب .