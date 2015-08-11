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البرلمان العراقى يوافق على إصلاحات العبادى

11/8/2015

وافق البرلمان العراقي خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بالإجماع على الحزمة الأولى من الإصلاحات  الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فى جلسة استثنائية يوم الاحد الماضى ووافق عليها أعضاء المجلس بالاجماع ،

تأتي هذه الخطوات بعد أسابيع من تظاهرات حاشدة في عدد من المناطق العراقية لا سيما العاصمة بغداد، ترافقت مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

 وطالب المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه العبادي الثلاثاء البرلمان العراقي بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة.

وتضمنت حزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادى قبل يومين تحقيق مصالحه وإنصاف الفقراء وإزالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب ، وعدم الانفراد بالسلطة  والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة .

وأضاف أن مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل، وهذا أحد مداخل الفساد، ومن صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها لأنه من شرعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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