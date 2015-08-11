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الأمن المصري يداهم منزل الكاتب الصحفي قطب العربي

11/8/2015

آثار مداهمة الأمن المصري لمنزل قطب العربي

داهمت قوات الأمن المصرية منزل الكاتب الصحفي قطب العربي, الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقاً, وذلك في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة, رغم تواجده خارج مصر منذ نحو عامين.

واستنكر المرصد العربي لحرية الإعلام والذي يترأسه العربي اقتحام الشرطة لمنزله, وقال المرصد في بيان أنه وفقاً للمعلومات التي توفرت فإن قوة من 5 أشخاص اقتحمت المنزل وكسرت بابه وبعثرت محتوياته  وقامت بسرقة بعض المتعلقات الشخصية والاستيلاء على بعض الكتب رغم أن صاحب المنزل مسافر للعمل بالخارج.

وأضاف البيان, هذا العمل "الإجرامي"  يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين المصريين من قبل قوات الأمن المصرية بهدف إخضاعهم تماما والقضاء على حرية الصحافة التي اكتسبتها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وفقدتها بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يذكر أن قوات الأمن سبق وأن اقتحمت منازل عدد من الصحفيين والإعلاميين على مدار العامين الماضين وخاصة ممن عرف عنهم معارضتهم لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وكان آخرها منزل الكاتب الصحفي  الدكتور حلمي القاعود ونجليه احمد ومحمود، ومنزل الصحفي ياسر أبو العلا، والصحفي حسن القباني، والصحفي محمد علي حسن وآخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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